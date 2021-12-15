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İkinci el Araba: 100 ilan

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2016 Opel Insignia Sedan 1.6 CDTI 136HP Sport Dizel Otomatik

İstanbul

2016 Opel Insignia Sedan 1.6 CDTI 136HP Sport Dizel Otomatik

2016 · 101.738 km · Opel · Insignia

460.000 TL

2016 Opel Insignia Sedan 1.6 Edition Elegance Dizel Otomatik

İstanbul

2016 Opel Insignia Sedan 1.6 Edition Elegance Dizel Otomatik

2016 · 70.353 km · Opel · Insignia

402.000 TL

2017 Renault Mégane Sedan 1.5 ENERGY dCi 110HP Touch Dizel Otomatik

İstanbul

2017 Renault Mégane Sedan 1.5 ENERGY dCi 110HP Touch Dizel Otomatik

2017 · 41.349 km · Renault · Mégane

383.000 TL

2021 Hyundai i20 Hatchback Jump 1.4 Benzin Manuel

İstanbul

2021 Hyundai i20 Hatchback Jump 1.4 Benzin Manuel

2021 · 9.063 km · Hyundai · i20

300.000 TL

2018 Honda Civic Sedan 1.6 LPG (Gaz) Otomatik

İstanbul

2018 Honda Civic Sedan 1.6 LPG (Gaz) Otomatik

2018 · 58.832 km · Honda · Civic

440.000 TL

2020 Renault Mégane Sedan Joy 1.3 TCe 140 HP Joy Benzin Otomatik

İstanbul

2020 Renault Mégane Sedan Joy 1.3 TCe 140 HP Joy Benzin Otomatik

2020 · 21.608 km · Renault · Mégane

410.000 TL

2017 VW Passat Sedan 1.4 TSI 125HP Trendline Benzin Manuel

İstanbul

2017 VW Passat Sedan 1.4 TSI 125HP Trendline Benzin Manuel

2017 · 79.293 km · Volkswagen · Passat

460.000 TL

2020 Fiat Egea Sedan 1.4 FIRE 95HP Easy Benzin Manuel

İstanbul

2020 Fiat Egea Sedan 1.4 FIRE 95HP Easy Benzin Manuel

2020 · 32.898 km · Fiat · Egea

255.000 TL

2020 Renault Mégane Sedan 1.3 TCe 140HP Joy Benzin Manuel

İstanbul

2020 Renault Mégane Sedan 1.3 TCe 140HP Joy Benzin Manuel

2020 · 8.078 km · Renault · Mégane

370.000 TL

2018 Nissan Qashqai SUV 1.6 dCi Tekna Dizel Otomatik

İstanbul

2018 Nissan Qashqai SUV 1.6 dCi Tekna Dizel Otomatik

2018 · 14.010 km · Nissan · Qashqai

500.000 TL

2019 Renault Symbol Sedan JOY 0.9 TCE Benzin Manuel

İstanbul

2019 Renault Symbol Sedan JOY 0.9 TCE Benzin Manuel

2019 · 40.882 km · Renault · Symbol

220.000 TL

2015 Toyota Corolla Sedan 1.33 Dual VVT-i 99HP Benzin Manuel

İstanbul

2015 Toyota Corolla Sedan 1.33 Dual VVT-i 99HP Benzin Manuel

2015 · 70.657 km · Toyota · Corolla

250.000 TL

2021 Dacia Sandero Stepway 1.0 TCe CVT 1 91HP Prestige Benzin Otomatik

İstanbul

2021 Dacia Sandero Stepway 1.0 TCe CVT 1 91HP Prestige Benzin Otomatik

2021 · 13.676 km · Dacia · Sandero

390.000 TL

2019 Fiat Egea Sedan 1.3 Multijet 95HP Easy Dizel Manuel