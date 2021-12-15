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İkinci el Araba: 100 ilan
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İstanbul
2016 · 101.738 km · Opel · Insignia
460.000 TL
İstanbul
2016 · 70.353 km · Opel · Insignia
402.000 TL
İstanbul
2017 · 41.349 km · Renault · Mégane
383.000 TL
İstanbul
2021 · 9.063 km · Hyundai · i20
300.000 TL
İstanbul
2018 · 58.832 km · Honda · Civic
440.000 TL
İstanbul
2020 · 21.608 km · Renault · Mégane
410.000 TL
İstanbul
2017 · 79.293 km · Volkswagen · Passat
460.000 TL
İstanbul
2020 · 32.898 km · Fiat · Egea
255.000 TL
İstanbul
2020 · 8.078 km · Renault · Mégane
370.000 TL
İstanbul
2018 · 14.010 km · Nissan · Qashqai
500.000 TL
İstanbul
2019 · 40.882 km · Renault · Symbol
220.000 TL
İstanbul
2015 · 70.657 km · Toyota · Corolla
250.000 TL
İstanbul
2021 · 13.676 km · Dacia · Sandero
390.000 TL