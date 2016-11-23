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İkinci el Araba: 525 ilan

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2015 Mercedes-Benz E-Class Sedan E 180 Edition Benzin Otomatik

İstanbul

2015 Mercedes-Benz E-Class Sedan E 180 Edition Benzin Otomatik

2015 · 128.692 km · Mercedes-Benz · E-Serisi

720.000 TL

2016 VW Tiguan SUV 1.4 TSI COMFORTLINE Benzin Manuel

İstanbul

2016 VW Tiguan SUV 1.4 TSI COMFORTLINE Benzin Manuel

2016 · 27.247 km · Volkswagen · Tiguan

487.000 TL

2015 Ford Mondeo Sedan 1.5 EcoBoost 160HP Style Benzin Otomatik

İstanbul

2015 Ford Mondeo Sedan 1.5 EcoBoost 160HP Style Benzin Otomatik

2015 · 107.920 km · Ford · Mondeo

360.000 TL

2021 Honda Civic Sedan 1.6 i-VTEC 125HP Elegance LPG(Gaz) Otomatik

İstanbul

2021 Honda Civic Sedan 1.6 i-VTEC 125HP Elegance LPG(Gaz) Otomatik

2021 · 8.366 km · Honda · Civic

431.000 TL

2020 Fiat Egea Sedan 1.4 FIRE 95HP Mirror Benzin Manuel

İstanbul

2020 Fiat Egea Sedan 1.4 FIRE 95HP Mirror Benzin Manuel

2020 · 29.769 km · Fiat · Egea

250.000 TL

2019 Škoda Karoq SUV 1.6 115HP Style Dizel Otomatik

İzmir

2019 Škoda Karoq SUV 1.6 115HP Style Dizel Otomatik

2019 · 18.156 km · Skoda · Karoq

664.000 TL

2020 Honda Civic Sedan 1.6 i-VTEC 125HP Elegance LPG(Gaz) Otomatik

İstanbul

2020 Honda Civic Sedan 1.6 i-VTEC 125HP Elegance LPG(Gaz) Otomatik

2020 · 29.769 km · Honda · Civic

410.000 TL

2020 Opel Astra Sedan 1.4 Turbo 140HP Edition Plus Benzin Manuel

İstanbul

2020 Opel Astra Sedan 1.4 Turbo 140HP Edition Plus Benzin Manuel

2020 · 12.178 km · Opel · Astra

307.000 TL

2020 Kia Picanto Hatchback 1.0 67HP Cool Benzin Otomatik

İzmir

2020 Kia Picanto Hatchback 1.0 67HP Cool Benzin Otomatik

2020 · 3.802 km · Kia · Picanto

270.000 TL

2020 Fiat Egea Sedan 1.3 MULTİJET 95HP Urban Plus Dizel Manuel

İstanbul

2020 Fiat Egea Sedan 1.3 MULTİJET 95HP Urban Plus Dizel Manuel

2020 · 11.212 km · Fiat · Egea

298.000 TL

2021 VW Passat Sedan 1.5 TSI 150HP Impression Benzin Otomatik