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İkinci el Araba: 91 ilan

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2020 Audi Q2 SUV 30 TDI 116HP Sport Dizel Otomatik

İstanbul

2020 Audi Q2 SUV 30 TDI 116HP Sport Dizel Otomatik

2020 · 62.866 km · Audi · Q2

755.000 TL

2020 Renault Clio Hatchback 1.3 TCe 131HP Icon Benzin Otomatik

İstanbul

2020 Renault Clio Hatchback 1.3 TCe 131HP Icon Benzin Otomatik

2020 · 15.715 km · Renault · Clio

395.000 TL

2018 Renault Clio Hatchback 1.5 ENERGY dCi Eco2 90HP Icon Dizel Manuel

İstanbul

2018 Renault Clio Hatchback 1.5 ENERGY dCi Eco2 90HP Icon Dizel Manuel

2018 · 89.998 km · Renault · Clio

300.000 TL

2017 Mercedes-Benz C 200 BlueTEC Exclusive Dizel Otomatik

İstanbul

2017 Mercedes-Benz C 200 BlueTEC Exclusive Dizel Otomatik

2017 · 93.438 km · Mercedes-Benz · C-Serisi

830.000 TL

2017 Toyota C-HR SUV 1.8 VVT-i 122HP Dynamic Benzin Otomatik

İstanbul

2017 Toyota C-HR SUV 1.8 VVT-i 122HP Dynamic Benzin Otomatik

2017 · 82.937 km · Toyota · C-HR

477.000 TL

2021 Peugeot 208 Hatchback 1.2 PureTech 75HP Active Benzin Manuel

İstanbul

2021 Peugeot 208 Hatchback 1.2 PureTech 75HP Active Benzin Manuel

2021 · 14.899 km · Peugeot · 208

320.000 TL

2019 Renault Clio Hatchback 1.2 75HP Joy Benzin Manuel

İstanbul

2019 Renault Clio Hatchback 1.2 75HP Joy Benzin Manuel

2019 · 29.865 km · Renault · Clio

255.000 TL

2020 Fiat Egea Sedan 1.4 FIRE 95HP Easy Benzin Manuel

İstanbul

2020 Fiat Egea Sedan 1.4 FIRE 95HP Easy Benzin Manuel

2020 · 7.325 km · Fiat · Egea

268.000 TL

2017 VW Jetta Sedan 1.2 TSI BMT 105HP Comfortline Benzin Otomatik

İstanbul

2017 VW Jetta Sedan 1.2 TSI BMT 105HP Comfortline Benzin Otomatik

2017 · 92.665 km · Volkswagen · Jetta

375.000 TL

Opsiyonlanmıştır! 2020 Renault Mégane Sedan 1.5 Blue dCi 116HP Dizel Otomatik

İstanbul

Opsiyonlanmıştır! 2020 Renault Mégane Sedan 1.5 Blue dCi 116HP Dizel Otomatik

2020 · 10.372 km · Renault · Mégane

453.000 TL

2021 Fiat Egea Sedan 1.4 FIRE 95HP Easy Benzin Manuel

İstanbul

2021 Fiat Egea Sedan 1.4 FIRE 95HP Easy Benzin Manuel

2021 · 17.461 km · Fiat · Egea

270.000 TL

2018 Renault Megane Sedan 1.5 ENERGY dCi 110HP Icon Dizel Otomatik

İstanbul

2018 Renault Megane Sedan 1.5 ENERGY dCi 110HP Icon Dizel Otomatik

2018 · 69.786 km · Renault · Mégane

485.000 TL

2021 Nissan Micra Hatchback IG-T 100 101HP Tekna Benzin Otomatik

İstanbul

2021 Nissan Micra Hatchback IG-T 100 101HP Tekna Benzin Otomatik

2021 · 6.337 km · Nissan · Micra

413.000 TL

2020 Kia Ceed Hatchback 1.0 T-GDI 101HP Cool Tekno Benzin Manuel