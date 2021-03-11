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İkinci el Araba: 567 ilan

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2021 Cupra Formentor SUV 1.5 TSI 150HP Benzin Otomatik

İstanbul

2021 Cupra Formentor SUV 1.5 TSI 150HP Benzin Otomatik

2021 · 1.424 km · Alfa Romeo · 147

950.000 TL

* İndirimli * 2020 Opel Corsa Hatchback 1.5 102HP Edıtıon Dizel Manuel

İstanbul

* İndirimli * 2020 Opel Corsa Hatchback 1.5 102HP Edıtıon Dizel Manuel

2020 · 36.441 km · Opel · Corsa

295.000 TL

* İndirimli * 2021 Hyundai Elantra Sedan 1.6 MPI Style 122HP Comfort Benzin Otomatik

Bornova

* İndirimli * 2021 Hyundai Elantra Sedan 1.6 MPI Style 122HP Comfort Benzin Otomatik

2021 · 13.013 km · Hyundai · Elantra

404.000 TL

* İndirimli * 2020 Audi A3 Sedan 35 TFSI 150HP Sport Line Benzin Otomatik

Bornova

* İndirimli * 2020 Audi A3 Sedan 35 TFSI 150HP Sport Line Benzin Otomatik

2020 · 11.836 km · Audi · A3

665.000 TL

* İndirimli * 2021 Fiat Egea Sedan 1.4 FIRE 95HP Easy Benzin Manuel

Bornova

* İndirimli * 2021 Fiat Egea Sedan 1.4 FIRE 95HP Easy Benzin Manuel

2021 · 75 km · Fiat · Egea

250.000 TL

* İndirimli * 2021 Renault Taliant Sedan 1.0 TCe 90HP Joy Benzin Otomatik

Bornova

* İndirimli * 2021 Renault Taliant Sedan 1.0 TCe 90HP Joy Benzin Otomatik

2021 · 128 km · Renault · Talisman

313.000 TL

* İndirimli * 2021 Toyota Corolla Sedan 1.5 V-Matic 123HP Vision Benzi

Bornova

* İndirimli * 2021 Toyota Corolla Sedan 1.5 V-Matic 123HP Vision Benzi

2021 · 10.116 km · Toyota · Corolla

390.000 TL

* İndirimli * 2020 Toyota Corolla Sedan 1.8 VVT-i Hybrid 122HP Flame X-Pack Otomatik

Bornova

* İndirimli * 2020 Toyota Corolla Sedan 1.8 VVT-i Hybrid 122HP Flame X-Pack Otomatik

2020 · 10.941 km · Toyota · Corolla

465.000 TL

* İndirimli * 2020 VW Polo Hatchback 1.0 TSI 95HP Highline Benzin Otomatik

Bornova

* İndirimli * 2020 VW Polo Hatchback 1.0 TSI 95HP Highline Benzin Otomatik

2020 · 1.102 km · Volkswagen · Polo

440.000 TL

2016 Kia Sportage SUV 1.6 GT-Line 177HP Prestige Benzin Otomatik

İstanbul

2016 Kia Sportage SUV 1.6 GT-Line 177HP Prestige Benzin Otomatik

2016 · 37.759 km · Kia · Sportage

640.000 TL

2021 Peugeot 2008 SUV 1.2 PureTech 100HP Active Benzin Manuel

Bornova

2021 Peugeot 2008 SUV 1.2 PureTech 100HP Active Benzin Manuel

2021 · 17.963 km · Peugeot · 2008

550.000 TL

* İndirimli * 2017 Mercedes-Benz C-Class Sedan 1.6 156HP AMG Benzin Otomatik

Bornova

* İndirimli * 2017 Mercedes-Benz C-Class Sedan 1.6 156HP AMG Benzin Otomatik

2017 · 33.722 km · Mercedes-Benz · C-Serisi

870.000 TL