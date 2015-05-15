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İkinci el Araba: 408 ilan

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2020 Renault Clio Hatchback 1.3 TCe 130HP Icon Benzin Otomatik

İstanbul

2020 Renault Clio Hatchback 1.3 TCe 130HP Icon Benzin Otomatik

2020 · 6.572 km · Renault · Clio

400.000 TL

2014 Ford Kuga SUV 1.5 EcoBoost 182HP Benzin Otomatik

İstanbul

2014 Ford Kuga SUV 1.5 EcoBoost 182HP Benzin Otomatik

2014 · 173.900 km · Ford · Kuga

375.000 TL

2020 Audi Q2 SUV 1.6 TDI 116HP Design Dizel Otomatik

İstanbul

2020 Audi Q2 SUV 1.6 TDI 116HP Design Dizel Otomatik

2020 · 32.259 km · Audi · Q2

685.000 TL

2021 VW Polo Hatchback 1.0 TSI 95HP Comfortline Benzin Otomatik

İstanbul

2021 VW Polo Hatchback 1.0 TSI 95HP Comfortline Benzin Otomatik

2021 · 8.302 km · Volkswagen · Polo

408.000 TL

2015 Opel Insignia Sedan 2.0 CDTI 160HP Cosmo Benzin Otomatik

İstanbul

2015 Opel Insignia Sedan 2.0 CDTI 160HP Cosmo Benzin Otomatik

2015 · 124.537 km · Opel · Insignia

360.000 TL

2016 VW Jetta Sedan 1.4 TSI BMT 125 HP Comfortline Benzin Manuel

İstanbul

2016 VW Jetta Sedan 1.4 TSI BMT 125 HP Comfortline Benzin Manuel

2016 · 80.476 km · Volkswagen · Jetta

350.000 TL

2018 Volvo S60 Sedan 1.5 T3 Premium Benzin Otomatik

İstanbul

2018 Volvo S60 Sedan 1.5 T3 Premium Benzin Otomatik

2018 · 70.179 km · Volvo · S60

510.000 TL

2018 VW Golf Hatchback 1.6 TDI BMT 115 HP Comfortline Dizel Otomatik

İstanbul

2018 VW Golf Hatchback 1.6 TDI BMT 115 HP Comfortline Dizel Otomatik

2018 · 103.365 km · Volkswagen · Golf

415.000 TL

2021 Fiat Egea Sedan 1.4 FIRE 95HP Urban Plus Benzin Manuel

İstanbul

2021 Fiat Egea Sedan 1.4 FIRE 95HP Urban Plus Benzin Manuel

2021 · 5.813 km · Fiat · Egea

280.000 TL

2016 Škoda Superb ACTİVE 1.4 TSI 125HP Benzin Manuel

İstanbul

2016 Škoda Superb ACTİVE 1.4 TSI 125HP Benzin Manuel

2016 · 21.671 km · Skoda · Superb

400.000 TL

2019 VW Golf Hatchback 1.6 TDI BMT 116HP Highline Dizel Otomatik

İstanbul

2019 VW Golf Hatchback 1.6 TDI BMT 116HP Highline Dizel Otomatik

2019 · 45.592 km · Volkswagen · Golf

577.000 TL