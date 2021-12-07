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İkinci el Araba: 116 ilan

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2018 VW Passat Sedan 1.6 TDI 120HP Comfortline Dizel Otomatik

İstanbul

2018 VW Passat Sedan 1.6 TDI 120HP Comfortline Dizel Otomatik

2018 · 107.028 km · Volkswagen · Passat

550.000 TL

Opsiyonlandı! 2020 VW T-ROC 1.5 TSI 150HP Highline Benzin Otomatik

İstanbul

Opsiyonlandı! 2020 VW T-ROC 1.5 TSI 150HP Highline Benzin Otomatik

2020 · 29.578 km · Volkswagen · T-Roc

550.000 TL

Opsiyonlandı! 2017 Renault Mégane Sedan 1.6 114HP JOY Benzin&LPG Manuel

İstanbul

Opsiyonlandı! 2017 Renault Mégane Sedan 1.6 114HP JOY Benzin&LPG Manuel

2017 · 45.979 km · Renault · Mégane

266.000 TL

2018 Renault Clio 1.5 ENERGY dCi Eco2 90HP Touch Manuel Dizel

İstanbul

2018 Renault Clio 1.5 ENERGY dCi Eco2 90HP Touch Manuel Dizel

2018 · 65.000 km · Renault · Clio

257.000 TL

2019 Toyota Corolla Sedan 1.6 132HP Flame X-Pack Benzin-LPG Manuel

İstanbul

2019 Toyota Corolla Sedan 1.6 132HP Flame X-Pack Benzin-LPG Manuel

2019 · 40.658 km · Toyota · Corolla

393.000 TL

Opsiyonlandı! 2020 Renault Clio Hatchback 1.0 SCe 72HP Joy Benzin Manuel

İstanbul

Opsiyonlandı! 2020 Renault Clio Hatchback 1.0 SCe 72HP Joy Benzin Manuel

2020 · 12.309 km · Renault · Clio

237.000 TL

2019 Fiat Egea Sedan 1.4 FIRE 95HP Urban Plus Benzin Manuel

İstanbul

2019 Fiat Egea Sedan 1.4 FIRE 95HP Urban Plus Benzin Manuel

2019 · 30.344 km · Fiat · Egea

223.000 TL

Opsiyonlandı! 2015 Opel Mokka X SUV 1.6 CDTI 136HP Cosmo Dizel Otomatik

İstanbul

Opsiyonlandı! 2015 Opel Mokka X SUV 1.6 CDTI 136HP Cosmo Dizel Otomatik

2015 · 93.788 km · Opel · Mokka

299.000 TL

2014 Hyundai i20 Hatchback Jump 1.2 84 HP Benzin Manuel

İstanbul

2014 Hyundai i20 Hatchback Jump 1.2 84 HP Benzin Manuel

2014 · 52.500 km · Hyundai · i20

208.000 TL

2012 Hyundai i20 Hatchback 1.2 77HP JUMP Benzin Manuel

İstanbul

2012 Hyundai i20 Hatchback 1.2 77HP JUMP Benzin Manuel

2012 · 93.020 km · Hyundai · i20

152.000 TL

Opsiyonlandı! 2021 Hyundai i20 Active 1.4 MPI 101HP Style Plus Benzin Yarı otomatik

İstanbul

Opsiyonlandı! 2021 Hyundai i20 Active 1.4 MPI 101HP Style Plus Benzin Yarı otomatik

2021 · 7.500 km · Hyundai · i20

341.000 TL

Opsiyonlandı! 2019 Škoda Kodiaq SUV 1.5 TSI ACT 150HP Elite Benzin Otomatik

İstanbul

Opsiyonlandı! 2019 Škoda Kodiaq SUV 1.5 TSI ACT 150HP Elite Benzin Otomatik

2019 · 17.085 km · Skoda · Kodiaq

626.000 TL

2016 KİA SPORTAGE SUV 1.6 GDI 135 HP Benzin Otomatik

İstanbul

2016 KİA SPORTAGE SUV 1.6 GDI 135 HP Benzin Otomatik

2016 · 93.670 km · Kia · Sportage

413.000 TL

2020 Renault Mégane Sedan 1.3 TCe 140PS Icon Benzin Otomatik